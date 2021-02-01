Ученые выяснили, как у вомбата получается какать кубиками

Исследовательница из Технологического института Джорджии Патрисия Янг в 2015 году представила математическую модель дефекации животных. На конференции, где она презентовала свое исследование, ее спросили про вомбатов. На тот момент Патрисия не знала об уникальной особенности этих зверей какать кубиками. Ее заинтересовал этот вопрос, и она вместе со своим руководителем Дэвидом Ху начала изучать особенности дефекации вомбатов, пишет Science Alert.

В 2018 году у Янг появился образец кишечника короткошерстного вомбата. Ученые проследили, как употребленная пища из мутной кашицы превращается в шестигранный кубик, чем-то напоминающий уголек, который непослушные дети получают в подарок от Санта-Клауса.

"Using two new wombat dissections and mathematical models, Yang and her colleagues have now figured out how wombats actually poo prisms."@carlycassella for @ScienceAlerthttps://t.co/NxG97IRlsu — Dr Manuela Callari 😷 (@Manuinscience) January 29, 2021

Исследования выявили, что кубики образуются внутри вомбата, в его кишечнике, а не на выходе: анус вомбата оказался обычной круглой формы. Кишечник у вомбатов невероятно длинный — может достигать 9 м. Им требуется гораздо больше времени на переваривание пищи, нежели людям. Иногда этот процесс занимает около двух недель. Фекалии вомбатов в два раза суше человеческих. Вероятно, за две недели кишечник вомбата по максимуму “обезвоживает” фекалии и помогает формировать правильную форму.