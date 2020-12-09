09.12.2020, 12:30
Ученые выявили рекордно быстрое потепление на Северном полюсе
Сотрудники Национального управления океанографии и атмосферы США выявили рекордно быстрое потепление на Северном полюсе, следует из отчета Arctic Report Card 2020.
Сотрудники Национального управления океанографии и атмосферы США выявили рекордно быстрое потепление на Северном полюсе, следует из отчета Arctic Report Card 2020.
Подчеркивается, что Северный полюс в этом году нагревался в два раза быстрее остальной части Земли.
"Постепенное глубокое таяние вечной мерзлоты на севере Аляски может начаться через 30-40 лет", — говорится в отчете.
Ученые спрогнозировали, что в период с 2040 по 2060 летом в Арктике могут растаять все морские льды, а на Аляске пропадет многолетняя мерзлота.
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