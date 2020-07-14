14.07.2020, 09:01

Удивительно, но факт! Средневековый город в Бельгии оплатит за туристов проживание в местных отелях

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Удивительно, но факт! Средневековый город в Бельгии оплатит за туристов проживание в местных отелях
SCanpix, Markus Hoetzel

В Бельгии, где-то посередине между Брюсселем и Антверпеном, находится небольшой старинный город Мехелен. Чтобы привлечь туристов, местные власти запустили необычную акцию — каждая третья ночь, проведенная в гостинице Мехелена, оплачивается из городского бюджета.

Акция "2+1" распространяется на 30 гостиниц города. В общей сложности городские власти намерены оплатить проживание 1000 человек. Третья бесплатная ночь включает еще и завтрак!

Условия:

Бронирование гостиницы нужно сделать до 31.08.2020
Заселиться в гостиницу до 31.12.2020
Количество мест ограничено.
Забронировать номер можно как напрямую через гостиницу, так и на городских сайтах акции visit.mechelen.be/en/logies или www.vlaanderenvakantieland.be/stad/mechelen.

Кроме того, каждого туристу выдадут специальный ваучер, по которому можно получить скидки в музеях и на аттракционах, а в местных магазинах можно попробовать мехеленовские деликатесы.

При путешествии из Эстонии в Бельгию (или наоборот) не действует режим самоизоляции.


* Источник: Trip.ee

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