Удивительно, но факт! Средневековый город в Бельгии оплатит за туристов проживание в местных отелях

Акция "2+1" распространяется на 30 гостиниц города. В общей сложности городские власти намерены оплатить проживание 1000 человек. Третья бесплатная ночь включает еще и завтрак!

Условия:

Бронирование гостиницы нужно сделать до 31.08.2020

Заселиться в гостиницу до 31.12.2020

Количество мест ограничено.

Забронировать номер можно как напрямую через гостиницу, так и на городских сайтах акции visit.mechelen.be/en/logies или www.vlaanderenvakantieland.be/stad/mechelen.

Кроме того, каждого туристу выдадут специальный ваучер, по которому можно получить скидки в музеях и на аттракционах, а в местных магазинах можно попробовать мехеленовские деликатесы.

При путешествии из Эстонии в Бельгию (или наоборот) не действует режим самоизоляции.





* Источник: Trip.ee