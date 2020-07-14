Удивительно, но факт! Средневековый город в Бельгии оплатит за туристов проживание в местных отелях

Акция "2+1" распространяется на 30 гостиниц города. В общей сложности городские власти намерены оплатить проживание 1000 человек. Третья бесплатная ночь включает еще и завтрак!
Условия:
Бронирование гостиницы нужно сделать до 31.08.2020
Заселиться в гостиницу до 31.12.2020
Количество мест ограничено.
Забронировать номер можно как напрямую через гостиницу, так и на городских сайтах акции visit.mechelen.be/en/logies или www.vlaanderenvakantieland.be/stad/mechelen.
Кроме того, каждого туристу выдадут специальный ваучер, по которому можно получить скидки в музеях и на аттракционах, а в местных магазинах можно попробовать мехеленовские деликатесы.
При путешествии из Эстонии в Бельгию (или наоборот) не действует режим самоизоляции.
* Источник: Trip.ee
Бишкек: мобильные операторы бесплатно обеспечивают медиков связью
При какой температуре воздуха коронавирус не передается совсем
Мои орхидеи просто шикарны. Сосед подсказал, чем их поливать
Найдено слабое место у коронавируса