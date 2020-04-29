Удивительно, но факт! Wizzair анонсировал открытие в июле двух новых прямых линий из Таллинна(4)
Авиакомпания WizzAir объявила, что со 2 июля открывает новые прямые рейсы по маршруту Таллинн-Львов и Таллинн-Харьков.
Авиакомпания WizzAir объявила, что со 2 июля открывает новые прямые рейсы по маршруту Таллинн-Львов и Таллинн-Харьков.
Билеты по новым направлениям уже продаются на домашней странице авиакомпании в интернете. По предварительной информации, Wizz Air планирует с середины мая восстановить полеты в Киев, а с начала июня — в Кутаиси.
“В теперешней обстановке это очень хорошая новость. Это значит, что авиакомпании заинтересованы в восстановлении полетов и верят в эстонский рынок. Открытие новых линий по двум украинским направлениям даст дополнительные возможности бизнесу и туризму. Конечно, при возобновлении полетов надо учитывать даты снятия чрезвычайного положения, открытие государственных границ, а также возможности для передвижения и путешествий в пункте, куда вы направляетесь. Но мы все-таки верим в постепенное восстановление полетов”, — сказал коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ.
Предполагается, что полеты Таллинн-Львов будут проходить 3 раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам. Вылета из Таллинна в 14:40 (прилет во Львов в 16:35), из Львова в 06:40 (прилет в Таллинн в 08:40). Стоимость билетов в июле и августе от 29,99 евро.
Полеты Таллинн-Харьков будут проходить также 3 раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам. Вылета из Таллинна в 09:10 (прилет в Харьков в 11:20), из Харькова в 11:55 (прилет в Таллинн в 14:10). Стоимость билетов в июле и августе от 24,99 евро.
Посол Эстонии на Украине Каймо Кууск радостно отреагировал на открытие новых линий. “Украина очень хорошо справляется с борьбой против коронавируса. К ситуации отнеслись очень серьезно, своевременно были введены ограничения, тем самым предотвратив страшные последствия.Верю, что в мае Украина вновь откроет свои двери”, — сказал он.
“Львов — невероятно красивый город, чем-то напоминающий Ригу и Вену. Он тесно связан с историей Австро-Венгрии. Здесь и потрясающая архитектура, превосходные рестораны, концертные места и захватывающая история. Гуляя по старому городу, ощущается свежий аромат кофе. Харьков — университетский город, сравнимый с нашим Тарту. Здесь очень быстро развивается ИТ-сектор, который представляет большой интерес для европейских компаний. Эстония сотрудничает с Украиной в ИТ-сфере не только в плане обучения, но и в создании совместных проектов”, — добавил посол Эстонии.
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