Удивительно, но факт! Wizzair анонсировал открытие в июле двух новых прямых линий из Таллинна

Билеты по новым направлениям уже продаются на домашней странице авиакомпании в интернете. По предварительной информации, Wizz Air планирует с середины мая восстановить полеты в Киев, а с начала июня — в Кутаиси.

“В теперешней обстановке это очень хорошая новость. Это значит, что авиакомпании заинтересованы в восстановлении полетов и верят в эстонский рынок. Открытие новых линий по двум украинским направлениям даст дополнительные возможности бизнесу и туризму. Конечно, при возобновлении полетов надо учитывать даты снятия чрезвычайного положения, открытие государственных границ, а также возможности для передвижения и путешествий в пункте, куда вы направляетесь. Но мы все-таки верим в постепенное восстановление полетов”, — сказал коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ.

Предполагается, что полеты Таллинн-Львов будут проходить 3 раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам. Вылета из Таллинна в 14:40 (прилет во Львов в 16:35), из Львова в 06:40 (прилет в Таллинн в 08:40). Стоимость билетов в июле и августе от 29,99 евро.