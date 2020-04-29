29.04.2020, 11:47
Удивительно, но факт! Wizzair анонсировал открытие в июле двух новых прямых линий из Таллинна
Авиакомпания WizzAir объявила, что со 2 июля открывает новые прямые рейсы по маршруту Таллинн-Львов и Таллинн-Харьков.
Авиакомпания WizzAir объявила, что со 2 июля открывает новые прямые рейсы по маршруту Таллинн-Львов и Таллинн-Харьков.
Билеты по новым направлениям уже продаются на домашней странице авиакомпании в интернете. По предварительной информации, Wizz Air планирует с середины мая восстановить полеты в Киев, а с начала июня — в Кутаиси.
“Это очень хорошая новость. Это значит, что авиакомпании заинтересованы в восстановлении полетов и верят в эстонский рынок”, — сказал коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Итальянские врачи развенчали самый популярный миф о коронавирусе
+20: в Приморье короновирус захватывает все новые слои населения
Соседи смеялись над крошечным домиком, но вид внутри их удивил
Ученый рассказал о летящем к Земле крупном астероиде