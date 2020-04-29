Удивительно, но факт! Wizzair анонсировал открытие в июле двух новых прямых линий из Таллинна

Билеты по новым направлениям уже продаются на домашней странице авиакомпании в интернете. По предварительной информации, Wizz Air планирует с середины мая восстановить полеты в Киев, а с начала июня — в Кутаиси.

“Это очень хорошая новость. Это значит, что авиакомпании заинтересованы в восстановлении полетов и верят в эстонский рынок”, — сказал коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ.

ekraani kuvatõmmis, Wizzair

Ekraainitõmmis, Wizzair