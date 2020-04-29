29.04.2020, 11:47

Удивительно, но факт! Wizzair анонсировал открытие в июле двух новых прямых линий из Таллинна


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Удивительно, но факт! Wizzair анонсировал открытие в июле двух новых прямых линий из Таллинна
Foto: Andres Putting

Авиакомпания WizzAir объявила, что со 2 июля открывает новые прямые рейсы по маршруту Таллинн-Львов и Таллинн-Харьков.

Билеты по новым направлениям уже продаются на домашней странице авиакомпании в интернете. По предварительной информации, Wizz Air планирует с середины мая восстановить полеты в Киев, а с начала июня — в Кутаиси.

“Это очень хорошая новость. Это значит, что авиакомпании заинтересованы в восстановлении полетов и верят в эстонский рынок”, — сказал коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ.

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Ekraainitõmmis, Wizzair
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