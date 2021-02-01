Угадайте, какие названия автобусных остановок встречаются в Эстонии чаще всего! Какие названия разрешены, а какие — нет

• В поселке Аникатси в Вильяндимаа есть остановка ”Kullessa”, хотя ближайший хутор носит название Kullese. Название остановки необходимо изменить в соответствии с географическим расположением.
• Остановка VKG в городе Кохтла-Ярве, но в названии нельзя использовать аббревиатуры, например, можно использовать название близлежащей дороги Ярвекюла.
• В Кохтла-Ярве есть остановка с названием ”VKG”. Это аббревиатура, а по закону запрещено использовать любые сокращения в наименованиях географических объектов.
• В поселке Таберлаане в волости Антсла располагается автобусная остановка ”Marat”, названная так в честь цеха знаменитой эстонской фабрики. Название должно соответствовать времени и быть уместным, а так как цеха в поселке больше нет, то автобусную остановку следует переименовать.
Остановка в городе Пайде под названием Coin I — численное различие больше не допускается. Остановка находится недалеко от бывшей усадьбы Мюнди, поэтому мыза Мюнди — хорошая замена названию.
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