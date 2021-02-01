01.02.2021, 07:00

Угадайте, какие названия автобусных остановок встречаются в Эстонии чаще всего! Какие названия разрешены, а какие — нет


Rein Sikk
EST
Bussipeatuste imeline ilm
Bussipeatuste imeline ilmFoto: Rauno Volmar

На данный момент в Эстонии можно насчитать около 17 000 автобусных остановок. Какие-то из них носят оригинальные, неповторяющиеся названия. Но в то же время в разных уголках нашей страны разбросано много автобусных остановок с абсолютно одинаковыми названиями.

Из 17 000 автобусных остановок нашей страны в реестр названий географических объектов Эстонии внесено 16 000. Согласно Закону о географических названиях, любое место, в том числе и автобусная остановка, должно носить ясное и понятное наименование, которое не вызывало бы путаницу.

Чаще всего в Эстонии встречаются остановки с названиями:

1. Liiva — 42 остановки

2. Kooli — 34 остановки

3.-4. Nõmme — 33

3.-4. Jaama — 33

5.-6. Männiku — 32

Читайте также:

5.-6. Piiri — 32

7. Kuusiku — 29

8. Männi — 27

9.-11. Kalmistu — 26

9.-11. Metsavahi — 26

9.-11. Mäe — 26

12.-15. Veski — 23

12.-15. Haigla — 23

12.-15. Tamme — 23

12.-15. Nurme — 23

16.-17. Metskonna — 22

16.-17. Laane — 22

18.-22. Põllu — 21

18.-22. Aruküla — 21

18.-22. Risti — 21

18.-22. Kalda — 21

18.-22. Tammiku — 21

Eesti suurim bussipeatus Foto: Argo Ingver


Какими названиями не разрешено называть автобусные остановки?


Есть несколько примеров названий остановок, которые были удалены из реестра географических названий. Например, в Пярнумаа, в поселке Эаметса, на автобусной остановке висела табличка с названием ”Central” . Иностранное название убрали из реестра географических названий, а жителям поселка было рекомендовано переименовать остановку на эстонский манер — Tsentraali или Tsentraali tee.

В поселке Ребасемыйза в Валгамаа автобусную остановку по ошибке назвали ”Tarupedaja”. Дело в том, что хутор с таким названием находится чуть дальше, близ деревни Колски, а не на месте одноименной остановки.

Bussipeatuste imeline ilm Foto: Argo Ingver


• В Нарве есть остановка с названием ”Nõudepeatus” (остановка по требованию — пер. с эстонского). Само название не соответствует географическому расположению и не имеет смысловой нагрузки. Все в Эстонии из регистра названий географических объектов убрали 27 “остановок по требованию”

• В поселке Аникатси в Вильяндимаа есть остановка ”Kullessa”, хотя ближайший хутор носит название Kullese. Название остановки необходимо изменить в соответствии с географическим расположением.

• Остановка VKG в городе Кохтла-Ярве, но в названии нельзя использовать аббревиатуры, например, можно использовать название близлежащей дороги Ярвекюла.

• В Кохтла-Ярве есть остановка с названием ”VKG”. Это аббревиатура, а по закону запрещено использовать любые сокращения в наименованиях географических объектов.

• В поселке Таберлаане в волости Антсла располагается автобусная остановка ”Marat”, названная так в честь цеха знаменитой эстонской фабрики. Название должно соответствовать времени и быть уместным, а так как цеха в поселке больше нет, то автобусную остановку следует переименовать.

Остановка в городе Пайде под названием Coin I — численное различие больше не допускается. Остановка находится недалеко от бывшей усадьбы Мюнди, поэтому мыза Мюнди — хорошая замена названию.

• Автобусная остановка Табасалу в Бруклине, которая была изменена на Ranna tee во время официального обозначения остановок муниципалитета.

• Одна из остановок в Пайде называется ”Mündi I“– числительные в названиях больше не допускаются. Автобусная остановка находится недалеко от бывшей усадьбы Мюнди, поэтому Mündi mõis (мыза Мюнди) — хорошая альтернатива старому названию.

• В Табасалу у остановки, которая долгое время называлась ”Brooklyn”, теперь стоит дорожный указатель с названием “Ranna tee”.

Bussipeatuste imeline ilm Foto: Arno Mikkor

Bussipeatuste imeline ilm Foto: Arno Mikkor


Какие проблемы связаны с названиями автобусных остановок?


Во-первых, путаницу вызывают похожие названия. По правилам в границах одной волости не может быть повторяющихся названий автобусных остановок. Кроме того, важно следить, чтоб не возникла путаница и из-за фонетически похожих названий (например, Ару и Хару).
Во-вторых, проблемой является правильное соответствие географическим объектам. Например, в деревне Пуйга была автобусная остановка. Но во время реконструкции дорог ее перенесли в соседнюю деревню. Таким образом название остановки не соответствует действительности.
В-третьих, исторические и культурные предпочтения. Идея Закона о географических названиях заключается в защите как эстонских, так и исторических названий. Среди них также предпочтительны диалектные названия.
Bussipeatuste imeline ilm Foto: Andres Putting

В названии автобусных остановок разрешено использовать иностранные слова и имена, но при условии, что эти названия будут иметь культурное или историческое обоснование.

Использование сокращений и цифр также является проблемным вопросом. В названиях автобусных остановок нельзя использовать числительные или аббревиатуры (например, “Baltika-1 suvilad“ и „Meresuu SPA“).

Bussipeatuste imeline ilm Foto: Tanel Meos

Bussipeatuste imeline ilm Foto: Tanel Meos
Bussipeatuste imeline ilm Foto: Tanel Meos
KULLIMAA KÜLA BUSSIPEATUS Foto: Sven Arbet
Bussipeatuste imeline ilm Foto: Tanel Meos
Bussipeatuste imeline ilm Foto: Siim Lõvi
Bussipeatuste imeline ilm Foto: Tanel Meos


Читайте также: