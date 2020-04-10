Ухань, ставший очагом заражения, открылся после карантина. Как людям удалось побороть коронавирус?(2)
8 апреля в Китае открыли Ухань — первый в мире город, пораженный коронавирусом и ставший очагом распространения заболевания. Столица провинции Хубэй находилась на карантине почти три месяца, за это время количество заболевших там превысило 50 тысяч человек, из которых более 2,5 тысячи скончались. Всего в Китае выявили более 80 тысяч инфицированных, при этом власти считают, что пик заболевания уже прошел — количество зараженных в стране близится к нулю, а за последние сутки не зафиксировано ни одного летального исхода.
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