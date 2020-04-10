Ухань, ставший очагом заражения, открылся после карантина. Как людям удалось побороть коронавирус?

“Наша дочь появилась на свет в разгар эпидемии”

Павел Дольский, художник

Я прилетел в Ухань в конце декабря с беременной женой-китаянкой. Она хотела родить ребенка на родине, и получилось так, что наша дочь появилась на свет в разгар эпидемии.

Город Ухань с населением 12 миллионов человек стал первым очагом заражения в мире — первые случаи зафиксировали примерно во время нашего приезда. В январе их количество начало расти, и власти объявили карантин, разрешив людям выходить из дома в масках только в ближайшие магазины за продуктами. При этом город ежедневно обрабатывали, дезинфицировали дома, подъезды и лифты.

Во время “мягкого” карантина Китай тщательно готовился к полному закрытию Хубэя, продумывая, как будут функционировать службы, организовываться доставка продуктов и проводиться госпитализация большого числа зараженных.