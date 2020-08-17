17.08.2020, 07:00

Украинский миллионер купил себе живописный остров в Италии. Местные власти хотят признать сделку недействительной и вернуть остров государству

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Украинский миллионер купил себе живописный остров в Италии. Местные власти хотят признать сделку недействительной и вернуть остров государству
Scanpix, ZUMAPRESS.com

Сын украинского миллионера Вячеслава Богуслаева купил за 10 миллионов евро остров у берегов итальянской Лигурии. Теперь Италия намерена вернуть этот остров себе, пишет Ärileht.

Как стало недавно известно, итальянский остров Галлинара, который ранее принадлежал 9 состоятельным семьям из Пьемонта и Лигурии, купил украинский предприниматель Александр Богуслаев.

Остров Галлинара находится в Лигурийском море всего в 1.5 километрах от побережья живописной итальянской области Лигурия. Площадь острова составляет 11 гектаров, максимальная высота — 87 метров, длина — 470 метров, ширина — 450 метров. В 1989 года весь остров был объявлен природным парком государственного значения, в результате чего посещение Галлинары было запрещено.

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В средние века остров частенько использовался как убежище для служителей церкви. В XIX веке Галлинара перешла в частные руки и почти 150 лет принадлежала владельцам промышленных предприятий и банкирам. Во время Второй мировой войны на острове были расквартированы 2000 солдат вермахта, построивших разветвленную сеть туннелей.

Сделка вызвала большую волну критики, многие задались вопросом, почему иностранцу разрешили купить часть итальянской земли. Особую озабоченность вызывает и тот факт, что о самом Богуслаеве мало что известно. Официальная информация ограничивается только тем, что Александру 42 года, он живет в Монако и является сыном известного украинского промышленника и политика Вячеслава Богуслаева, чье состояние в 2018 году оценивалось в более чем 250 миллионов евро.

“Остров очень важен как для нас, так и для прибрежных муниципалитетов, и поэтому все детали сделки надо тщательно проверить”, — сказал итальянский министр культуры и туризма Дарио Франческини. “Министерство изучает документы, возможные ограничения и наши права”, — добавил он.

Несколько лет назад немецкий миллионер выражал желание купить один из итальянских островов, но тогда государство воспрепятствовало этому.

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