Украинский миллионер купил себе живописный остров в Италии. Местные власти хотят признать сделку недействительной и вернуть остров государству

Сделка вызвала большую волну критики, многие задались вопросом, почему иностранцу разрешили купить часть итальянской земли. Особую озабоченность вызывает и тот факт, что о самом Богуслаеве мало что известно. Официальная информация ограничивается только тем, что Александру 42 года, он живет в Монако и является сыном известного украинского промышленника и политика Вячеслава Богуслаева, чье состояние в 2018 году оценивалось в более чем 250 миллионов евро.

“Остров очень важен как для нас, так и для прибрежных муниципалитетов, и поэтому все детали сделки надо тщательно проверить”, — сказал итальянский министр культуры и туризма Дарио Франческини. “Министерство изучает документы, возможные ограничения и наши права”, — добавил он.

Несколько лет назад немецкий миллионер выражал желание купить один из итальянских островов, но тогда государство воспрепятствовало этому.