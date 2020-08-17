Украинский миллионер купил себе живописный остров в Италии. Местные власти хотят признать сделку недействительной и вернуть остров государству

Сделка вызвала большую волну критики, многие задались вопросом, почему иностранцу разрешили купить часть итальянской земли. Особую озабоченность вызывает и тот факт, что о самом Богуслаеве мало что известно. Официальная информация ограничивается только тем, что Александру 42 года, он живет в Монако и является сыном известного украинского промышленника и политика Вячеслава Богуслаева, чье состояние в 2018 году оценивалось в более чем 250 миллионов евро.
“Остров очень важен как для нас, так и для прибрежных муниципалитетов, и поэтому все детали сделки надо тщательно проверить”, — сказал итальянский министр культуры и туризма Дарио Франческини. “Министерство изучает документы, возможные ограничения и наши права”, — добавил он.
Несколько лет назад немецкий миллионер выражал желание купить один из итальянских островов, но тогда государство воспрепятствовало этому.
Какая группа крови практически неуязвима перед раком
Что заявил именитый адвокат по делу Ефремова
41-летняя Хоркина похвасталась фигурой в красном бикини
Рожающая россиянка перевернулась на скорой