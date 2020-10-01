“Улететь можно куда угодно, но с пересадкой”. Прямых рейсов из Таллинна почти нет, в отличие от Хельсинки и Риги

По словам Элины Суоминен, координатора по коммуникациям финского оператора Finavia, коронавирус сильно повлиял на работу аэропорта Хельсинки, но цифры показывают, что активность снизилась не так сильно, как в Эстонии. “В настоящее время из Хельсинки можно улететь примерно по 20-30 направлениям”, - сказала она.

По словам Лауры Кулаковой, руководителя отдела по коммуникациям аэропорта “Рига”, из главной воздушной гавани Латвии рейсы выполняются по 50 направлениям в 45 странах. По ее словам, при организации рейсов они учитывают постановления правительства, которые определяют, из каких стран можно путешествовать в Латвию. Список обновляется каждую пятницу. В настоящее время полеты запрещены только в Испанию, Андорру, Францию и Чехию.

Для сравнения: в настоящее время из Таллинна можно лететь только по семи европейским направлениям. По словам Ээро Пяргмяэ, коммерческого директора Таллиннского аэропорта, он очень рад, что правительство разрешило полеты из стран, где уровень заражения коронавирусом не более чем в два раза выше среднего по ЕС (93,4 или 93,4). Но он считает, что мы по-прежнему проигрываем по сравнению с соседями. “Решение правительства открывает возможность возобновить полеты по Европе. Прежде всего мы хотим восстановить авиасообщение со Стокгольмом, Амстердамом, Осло и Веной, которые важны с точки зрения предпринимательства и бизнеса”, — отметил он, добавив, что в график полетов изначально будут добавлены только четыре направления.