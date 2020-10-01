01.10.2020, 14:02

“Улететь можно куда угодно, но с пересадкой”. Прямых рейсов из Таллинна почти нет, в отличие от Хельсинки и Риги


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“Улететь можно куда угодно, но с пересадкой”. Прямых рейсов из Таллинна почти нет, в отличие от Хельсинки и Риги
Scanpix, EPA, KIMMO BRANDT

Несмотря на то, что во вторник правительство Эстонии разрешило прямые рейсы практически по всем европейским направлениям, аэропорты Хельсинки и Риги все равно предлагают в несколько раз больше возможностей для путешествий, чем Таллиннский аэропорт, пишет Kasulik.

По словам Элины Суоминен, координатора по коммуникациям финского оператора Finavia, коронавирус сильно повлиял на работу аэропорта Хельсинки, но цифры показывают, что активность снизилась не так сильно, как в Эстонии. “В настоящее время из Хельсинки можно улететь примерно по 20-30 направлениям”, - сказала она.

По словам Лауры Кулаковой, руководителя отдела по коммуникациям аэропорта “Рига”, из главной воздушной гавани Латвии рейсы выполняются по 50 направлениям в 45 странах. По ее словам, при организации рейсов они учитывают постановления правительства, которые определяют, из каких стран можно путешествовать в Латвию. Список обновляется каждую пятницу. В настоящее время полеты запрещены только в Испанию, Андорру, Францию и Чехию.

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Для сравнения: в настоящее время из Таллинна можно лететь только по семи европейским направлениям. По словам Ээро Пяргмяэ, коммерческого директора Таллиннского аэропорта, он очень рад, что правительство разрешило полеты из стран, где уровень заражения коронавирусом не более чем в два раза выше среднего по ЕС (93,4 или 93,4). Но он считает, что мы по-прежнему проигрываем по сравнению с соседями. “Решение правительства открывает возможность возобновить полеты по Европе. Прежде всего мы хотим восстановить авиасообщение со Стокгольмом, Амстердамом, Осло и Веной, которые важны с точки зрения предпринимательства и бизнеса”, — отметил он, добавив, что в график полетов изначально будут добавлены только четыре направления.

“Мы уже начали работать на тем, чтобы как можно быстрее восстановить маршруты, но мы также зависим от авиакомпаний и от того, насколько быстро можно вернуть рейсы в полётное расписание”, — добавил Пяргмяэ.

Желание путешествовать никуда не делось


Несмотря на небольшое количество действующих рейсов, интерес жителей Эстонии к путешествиям никуда не делся.

“Люди просто не осмеливаются покупать поездку, если они не уверены в том, что произойдет, когда они вернутся домой. Это особенно актуально для семей с детьми, потому что дети не подвергаются частичной изоляции”, — пояснила Катрин Ааслайд, руководитель Estravel по работе с частными клиентами.

Руководитель отдела по связям с партнерами компании Go Travel Аге Пыдер также подтвердил, что страсть к путешествиям никуда не делась. “Люди принимают ситуацию и понимают, что безопасность и ответственность очень важны. Радость и удовлетворение, которые вы испытываете, путешествуя по миру, невероятны, и их нелегко заменить”, — отметил он.

Аге Пыдер добавил, что у жителей Эстонии по-прежнему есть интерес к теплым странам, но рисковать никто не хочет. “Больше всего спрашивают совета, хотят, чтоб наши специалисты рассказали о всех возможных рисках. Сейчас большая часть нашего рабочего времени уходит на изучение особых условий в странах назначения, как и что делать при возвращении из поездки, какие дополнительные бланки и справки необходимы в какой стране и т.д.”, — пояснил он. Каких-то туристов новые правила путешествий пугают, но есть и такие, кто не отступает и воспринимает сложившуюся ситуацию как новую реальность.

“Те, кто хочет и осмеливается сейчас путешествовать, — гибкие, позитивно настроенные и понимающие путешественники. Обеспокоенность сменилась осведомленностью, нужно только принять и соблюдать правила, установленные в пункте назначения”, — подтвердил Пыдер.

Возможностей для путешествий становится больше

По словам руководителя отдела по связям с партнерами компании Go Travel Аге Пыдера, начиная с сентября организуются рейсы на Кипр и в Тунис, а в октябре можно снова отправиться в путешествие в Турцию и Грецию. “Летний сезон во всех этих странах закончится в ноябре. Тот, кто действительно хочет отдохнуть, еще успеет”, — добавил он.

Катрин Ааслайд, руководитель Estravel по работе с частными клиентами, подтвердила, что их фирма продает путешествия по всему миру. “Если клиент решится лететь и его не пугает вся связанная с этим дополнительная бюрократия — например, тесты на коронавирус, справки, декларации о состоянии здоровья, то мы берем на себя смелость предлагать все направления”, — отметила она. “Для путешествий открыта большая часть Европы, некоторые страны Центральной и Южной Америки, а также островные государства Карибского бассейна и Индийского океана (с ограничениями)”.

Начиная с октября в продажу поступят пакетные туры в Турцию, на Крит и Кипр. Однако необходимо учитывать ограничения для каждого пункта назначения. Например, власти Кипра требуют со всех приезжающих туристов предъявить в аэропорту отрицательный результат теста на коронавирус, а по возвращении с Крита и из Турции необходимо соблюдать 2-недельную самоизоляцию или пройти тестирование. “Трудно предсказать, какой будет ситуация в ноябре. Положительным моментом является то, что туроператоры упростили условия оплаты, а в некоторых случаях окончательный срок оплаты наступает и вовсе за две недели до поездки ”, — отметила Ааслайд.

Не безопаснее, но дороже


“На самом деле, при желании любой человек может улететь куда угодно, но с пересадкой. Может показаться, что так якобы безопаснее. Это не безопаснее, но определенно дороже”, — сказал Айво Такис, член правления Estravel. “Хотя правительство значительно ослабило ограничения на полеты, их дальнейшее существование по-прежнему имеет сомнительную ценность и носит политический оттенок”, — добавил он.

Такис ​​считает обязательство по изоляции еще одним ненужным ограничением. “Результаты тестов прибывших из-за границы показывают, что в среднем заражено всего 0,5%, в то время, как у местных жителей, не выезжавших за рубеж, этот показатель равен 1,5%. Из этого можно сделать только один вывод: выезд за границу в три раза менее рискованный, чем пребывание в Эстонии”, — отметил он. Такис ​​считает, что нашим примером должны быть такие страны, как Швеция и Хорватия, которые не требуют от своих граждан и резидентов ЕС по возвращении из-за границы ни соблюдения карантина, ни предъявления каких-либо справок или тестов.

Марианн Лугус, генеральный секретарь Союза туристических фирм Эстонии, также заявила, что действующие в нашей стране ограничения очень затруднили работу туристических компаний в течение лета. “Кроме того, что для приезжающих из 16 европейских стран действовало требование соблюдать изоляцию, были ограничены прямые рейсы по тем направлениям, где уровень заражения был более 25. В большинстве стран Европы таких ограничений не было”, — добавила она.

“Люди по-прежнему путешествовали, но им приходилось использовать различные варианты перелетов с пересадками, которые на самом деле намного опаснее, чем прямые рейсы. Многие люди использовали для путешествий предложения туристических компаний из других стран, потому что там не были установлены ограничения на прямые рейсы, и выбор мест отдыха было значительно шире”, — сказала Лугус.

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