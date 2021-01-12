Улица не для людей: мэрия Парижа взялась превратить Елисейские поля в сад

Парижская мэрия решила, наконец, вернуть былое величие Елисейским полям, которые давно требуют благоустройства. Как сообщает The Guardian, мэр Парижа Анн Идальго дала старт проекту реконструкции центральной улицы города стоимостью €250 млн, которая закончится, однако, не раньше 2024 года, когда в Париже должны пройти Олимпийские игры. Как заявила Анн Идальго, улица протяженностью в 1,9 км, превратится в “невероятный сад”.

“Легендарная авеню утратила былое великолепие за последние 30 лет, — говорится в заявлении инициативного комитета реконструкции Елисейских полей. — Ее постепенно оставляли парижане, по ней ударили несколько последовательных кризисов: “желтые жилеты”, забастовки, пандемия и упадок экономики”. Новый план комитета предполагает, что на Елисейских полях наполовину сузят проезжую часть, превратив дороги в прогулочные и парковые зоны, и высадят аллеи деревьев, чтобы улучшилось качество воздуха.