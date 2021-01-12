Улица не для людей: мэрия Парижа взялась превратить Елисейские поля в сад
В Париже запущен проект реконструкции Елисейских полей, за которую боролась инициативная группа жителей города с 2019 года — на улицу хотят вернуть парижан, которые сейчас избегают загазованной магистрали, посещаемой только туристами. К 2024 году здесь предполагается расширить пешеходную часть за счет проезжей, благоустроить зону отдыха и высадить деревья, чтобы Елисейские поля вновь обрели утраченную привлекательность для местных жителей.
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