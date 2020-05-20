Упрощенный режим въезда в Россию с 2021 года будет действовать для 4 млрд человек

"С 2021 года максимально либеральный режим въезда в Россию, исключающий необходимость оформления бумажных виз в паспорт, будет распространен в отношении почти половины мирового населения – около 4 млрд человек", — сообщает дипмиссия в Facebook.

Возможность оформления электронных виз получат граждане иностранных государств, которые войдут в перечень, утверждаемый правительством РФ, он пока не определен.

Между тем, в пилотных зонах действия проекта – Дальневосточном федеральном округе, Калининградской области, а также Санкт-Петербурге и Ленинградской области – электронные визы могут оформить граждане 53 иностранных государств, в том числе стран-членов Евросоюза, Китая, Японии, Индии, Турции и других. А граждане еще 60 стран имеют возможность въезжать в Россию без виз на основании положений двусторонних международных договоров.