Узбекистан предложит туристам компенсацию, если они заболеют COVID-19

Правда, есть две оговорки: отдыхающий должен приехать в составе организованной группы и пользоваться услугами местного туроператора. Эту информацию подтвердила Софи Ибботсон, посол туристического бренда Узбекистана в Великобритании.

Всем участникам отрасли необходимо следовать новым гигиеническим стандартам. Если они не отвечают требованиям или их признают источником распространения инфекции, в случае необходимости им придется оплатить лечение своих клиентов, пишет Lonely Planet.

В ближайшее время въезд в страну должны разрешить гражданам Китая, Южной Кореи, Израиля и Японии. Европейцам будет необходимо пройти двухнедельную изоляцию.

Некоторые страны, в противоположность Узбекистану, не обещают компенсацию, а, наоборот, требуют внушительный денежный залог. Так, въезжающие в Камбоджу должны предоставить депозит в размере все тех же 3000 USD.