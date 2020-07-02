02.07.2020, 15:10

Узбекистан предложит туристам компенсацию, если они заболеют COVID-19


EST
Узбекистан предложит туристам компенсацию, если они заболеют COVID-19
Scanpix, Michal Knitl

Узбекистан вновь открывается для туристов и, чтобы мотивировать их, предлагает щедрые условия: если человек заболеет коронавирусом, находясь в стране, то получит компенсацию в размере 3000 USD, сообщает портал Тонкости Туризма.

Правда, есть две оговорки: отдыхающий должен приехать в составе организованной группы и пользоваться услугами местного туроператора. Эту информацию подтвердила Софи Ибботсон, посол туристического бренда Узбекистана в Великобритании.

Всем участникам отрасли необходимо следовать новым гигиеническим стандартам. Если они не отвечают требованиям или их признают источником распространения инфекции, в случае необходимости им придется оплатить лечение своих клиентов, пишет Lonely Planet.

В ближайшее время въезд в страну должны разрешить гражданам Китая, Южной Кореи, Израиля и Японии. Европейцам будет необходимо пройти двухнедельную изоляцию.

Некоторые страны, в противоположность Узбекистану, не обещают компенсацию, а, наоборот, требуют внушительный денежный залог. Так, въезжающие в Камбоджу должны предоставить депозит в размере все тех же 3000 USD.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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