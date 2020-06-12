Уже завтра Лоттемаа открывает новый летний сезон и зовет всех в гости
С 13 июня любимые персонажи страны Лотте ждут в гости старых и новых друзей.
С 13 июня любимые персонажи страны Лотте ждут в гости старых и новых друзей.
По словам исполнительного директора тематического парка Маргит Тооду, этим летом старые и новые герои Lottemaa будут рады встрече с друзьями. В субботу, 13 июня, парк торжественно откроет седьмой летний сезон. “Например, осенью прошлого года наш старый добрый пес-путешественник Клаус отправился в далекое путешествие и повстречался в Австралии с железной уткой. Конечно, они сразу же подружились, и Клаус пригласил свою новую знакомую в гости в Эстонию”, — рассказала Маргит Тооду.
Новых персонажей в стране изобретателей этим летом будет много. Все они, а также уже знакомые всем герои Lottemaa будут участвовать в новых представлениях парка на эстонском, русском, латышском и финском языках. Зрители увидят театрализованные постановки по мотивам мультфильма “Лотте и потерянные драконы”.
Летний сезон тематического парка в поселке Рейу начнется 13 июня и продлится до 30 августа. Торжественное открытие
Время работы парка с 10:00 до 18:00.
Стоимость билетов ЗДЕСЬ.
С программой в стране изобретателей можно познакомиться ЗДЕСЬ.
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