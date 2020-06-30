30.06.2020, 11:02

В аэропортах Турции будут проводить бесплатные тесты на коронавирус


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В аэропортах Турции будут проводить бесплатные тесты на коронавирус
Scanpix, OZAN KOSE

В аэропортах Турции откроют центры тестирования на коронавирус. Часть из них заработает с 1 июля (в популярных регионах – Анталье, Измире и Даламане), остальные – с 15 июля 2020-го.

По прилете у всех пассажиров будут замерять температуру. Тем, у кого она выше 37,8, сделают бесплатный тест на COVID-19, сообщает портал 34travel.me.

Сдать тест смогут и те, кому нужна справка дома. Правда, в таком случае, придется заплатить 15 евро.

Турция начала открывать границы для иностранцев с начала июня.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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