В аэропортах Турции будут проводить бесплатные тесты на коронавирус

По прилете у всех пассажиров будут замерять температуру. Тем, у кого она выше 37,8, сделают бесплатный тест на COVID-19, сообщает портал 34travel.me.
Сдать тест смогут и те, кому нужна справка дома. Правда, в таком случае, придется заплатить 15 евро.
Турция начала открывать границы для иностранцев с начала июня.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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