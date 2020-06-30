В аэропортах Турции будут проводить бесплатные тесты на коронавирус

По прилете у всех пассажиров будут замерять температуру. Тем, у кого она выше 37,8, сделают бесплатный тест на COVID-19, сообщает портал 34travel.me.

Сдать тест смогут и те, кому нужна справка дома. Правда, в таком случае, придется заплатить 15 евро.

Турция начала открывать границы для иностранцев с начала июня.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!