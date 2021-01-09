В аэропорту Риги установили бесконтактный автомат для сдачи анализов на Covid-19

Автомат для сдачи анализов находится у выхода из обслуживающего прилеты терминала Е. Анализы на Covid-19 могут сдавать путешественники, гости аэропорта, а также сотрудники аэропорта и компаний, работающих в аэропорту, у которых есть доступ к признанным в Латвии инструментам аутентификации — интернет-банку Swedbank, SEB, Luminor или Citadele, к ID-карте с электронной подписью, к мобильному приложению eParaksts mobile или Smart-ID. Иностранные граждане, у которых нет доступа к этим приложениям аутентификации, пока не могут использовать устройство.

Бесконтактный автомат предназначен для платной сдачи анализов. Чтoбы сдать анализ, клиент должен зайти на страницу лаборатории https://ej.uz/analizes и авторизоваться, используя один из вышеупомянутых вариантов аутентификации. Путем авторизации клиент подтверждает свою личность и оплачивает тест. Как только это будет сделано, клиент получит PIN-код по телефону и электронной почте и сможет, следуя инструкциям, сдать образец слюны.