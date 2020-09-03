В аэропорту в первый день тестирования выявили одного зараженного коронавирусом

1 сентября в Таллиннский аэропорт прибыло приблизительно 1400 человек, добровольно тесты на коронавирус сдали 375 человек — один оказался положительным.
Пункты тестирования в терминалах Таллиннского порта посетили 28 пассажиров, все тесты были отрицательными.
“Число тестируемых было таким низким потому, что Финляндия пока не относится к странам “красного списка”. В порту мы тестировали транзитных пассажиров, которые ехали через Финляндию в Эстонию”, — сказал член правления Medicum, руководящий работой центров тестирования, Тынис Аллик.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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