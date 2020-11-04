04.11.2020, 10:30

В Амстердаме переименуют улицы ради соответствия духу города


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В Амстердаме переименуют улицы ради соответствия духу города
Photo by Aquiles Carattino on Unsplash

Задача проекта — увековечить людей, так или иначе повлиявших на становление Амстердама, причем не только знаменитостей, но и рядовых жителей, занимавшихся развитием своего района.

Власти Амстердама занялись переименованием улиц с целью привести их названия в соответствие с духом и историей города. К участию приглашены и местные жители: они смогут предложить собственные варианты на онлайн-платформе, которую скоро запустят, сообщает портал Тонкости Туризма.

В новых названиях обязательно используют имена женщин и представителей различных меньшинств: этнических и религиозных. Выдвигать можно только тех соискателей, которые умерли не менее 5 лет назад (кроме членов королевской семьи).

Переименование улиц состоится в следующем году.

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