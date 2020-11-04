В Амстердаме переименуют улицы ради соответствия духу города

Власти Амстердама занялись переименованием улиц с целью привести их названия в соответствие с духом и историей города. К участию приглашены и местные жители: они смогут предложить собственные варианты на онлайн-платформе, которую скоро запустят, сообщает портал Тонкости Туризма.

В новых названиях обязательно используют имена женщин и представителей различных меньшинств: этнических и религиозных. Выдвигать можно только тех соискателей, которые умерли не менее 5 лет назад (кроме членов королевской семьи).

Переименование улиц состоится в следующем году.