В Амстердаме решили запретить продажу легких наркотиков для иностранцев

“Конечно, план не будет претворен в жизнь завтра, думаю, что на это уйдет около года”, — рассказала мэр города. Согласно этому решению, продажа легких наркотиков будет разрешена только жителям страны.

“Мы наблюдали за тем, как все больше и больше молодых людей приезжали в Амстердам специально для того, чтобы посетить кофешопы”, — отметила Халсема, подчеркнув, что, согласно результатам некоторых исследований, многие иностранные туристы откажутся от поездки в город, если они не смогут побывать в заведениях, где разрешена продажа легких наркотиков.

Градоначальница пока не обсуждала данный вопрос с владельцами кофешопов и для начала хочет вынести его на рассмотрение членов городского совета. “Мы хотели бы, чтобы к нам приезжали люди, заинтересованные в красоте и богатстве наших учреждений культуры. А не туристы, которые приезжают сюда, чтобы употреблять алкоголь и наркотики”, — подытожила она.