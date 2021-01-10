10.01.2021, 12:01

В Амстердаме решили запретить продажу легких наркотиков для иностранцев

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В Амстердаме решили запретить продажу легких наркотиков для иностранцев
Scanpix, Evert Elzinga

Амстердам решил лишить туристов, приезжающих из других стран, легких наркотиков, заявила мэр столицы Нидерландов Фемке Халсема.

“Конечно, план не будет претворен в жизнь завтра, думаю, что на это уйдет около года”, — рассказала мэр города. Согласно этому решению, продажа легких наркотиков будет разрешена только жителям страны.

“Мы наблюдали за тем, как все больше и больше молодых людей приезжали в Амстердам специально для того, чтобы посетить кофешопы”, — отметила Халсема, подчеркнув, что, согласно результатам некоторых исследований, многие иностранные туристы откажутся от поездки в город, если они не смогут побывать в заведениях, где разрешена продажа легких наркотиков.

Градоначальница пока не обсуждала данный вопрос с владельцами кофешопов и для начала хочет вынести его на рассмотрение членов городского совета. “Мы хотели бы, чтобы к нам приезжали люди, заинтересованные в красоте и богатстве наших учреждений культуры. А не туристы, которые приезжают сюда, чтобы употреблять алкоголь и наркотики”, — подытожила она.

Власти Нидерландов проводят политику терпимости к потреблению марихуаны, которая считается легким наркотиком, однако в последние годы они стали предпринимать усилия по уменьшению потока “наркотуристов”. В 2012 году был принят закон, разрешающий пользоваться кофешопами только совершеннолетним гражданам Нидерландов, однако претворение его в жизнь поручено местным властям, и на местном уровне он встретил сопротивление.

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