В апреле пассажиропоток Таллиннского аэропорта сократился на 98,9%

Число авиапассажиров начало резко сокращаться в марте, когда в Эстонии ввели чрезвычайное положение, а многие страны стали закрывать свои границы, сообщает rus.err.ee.

В марте Таллиннский аэропорт обслужил 103 299 пассажиров (это на 55,3% меньше, чем в том же месяце прошлого года), а в апреле спад был уже куда более серьезным, поскольку в этом месяце самолеты летали только по трем направлениям — в Хельсинки, Франкфурт и Минск.

Предприятие прогнозирует, что из-за пандемии коронавируса в этом году Таллиннский аэропорт обслужит около 1,5 млн пассажиров, а для того, чтобы вернуться к показателям докризисного уровня, когда аэропорт обслуживал около 3 млн пассажиров в год, понадобится до двух лет.