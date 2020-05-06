В апреле пассажиропоток Таллиннского аэропорта сократился на 98,9%

В апреле Таллиннский аэропорт обслужил всего 2989 пассажиров, что составило всего 1,1% от объема пассажирских перевозок в том же месяце прошлого года.
Число авиапассажиров начало резко сокращаться в марте, когда в Эстонии ввели чрезвычайное положение, а многие страны стали закрывать свои границы, сообщает rus.err.ee.
В марте Таллиннский аэропорт обслужил 103 299 пассажиров (это на 55,3% меньше, чем в том же месяце прошлого года), а в апреле спад был уже куда более серьезным, поскольку в этом месяце самолеты летали только по трем направлениям — в Хельсинки, Франкфурт и Минск.
Предприятие прогнозирует, что из-за пандемии коронавируса в этом году Таллиннский аэропорт обслужит около 1,5 млн пассажиров, а для того, чтобы вернуться к показателям докризисного уровня, когда аэропорт обслуживал около 3 млн пассажиров в год, понадобится до двух лет.
Мифы о коронавирусе развенчаны: заявление вирусолога из США
В Израиле заявили о разработке антител к коронавирусу
Британский врач по дням расписала симптомы коронавируса
«Мы были молоды и влюблены, а потом он умер». Драма на льду