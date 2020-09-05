В августе Таллиннский аэропорт обслужил 84 400 пассажиров. Это очень низкий показатель по сравнению с прошлым годом

Если в начале августа наблюдался рост как числа пассажиров, так и количества обслуживаемых линий, то к концу месяца показатели снова пошли на спад, поскольку во многих странах из-за распространения коронавируса ввели ограничения.

По словам коммерческого директора Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, сейчас сложно давать краткосрочные прогнозы, но полеты в шесть пунктов назначения — Франкфурт, Хельсинки, Ригу, Копенгаген, Варшаву и Лондон — сохранятся в любом случае.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!