05.09.2020, 11:00

В августе Таллиннский аэропорт обслужил 84 400 пассажиров. Это очень низкий показатель по сравнению с прошлым годом


EST
Tallinna lennujaam
Tallinna lennujaamFoto: Tiit Blaat

В августе Таллиннский аэропорт обслужил почти 84 400 человек, что составляет 26% от пассажиропотока августа прошлого года. Однако в июле через аэропорт прошли 75 682 пассажира — то есть их количество за месяц выросло на 11%, сообщает rus.err.ee.

Если в начале августа наблюдался рост как числа пассажиров, так и количества обслуживаемых линий, то к концу месяца показатели снова пошли на спад, поскольку во многих странах из-за распространения коронавируса ввели ограничения.

По словам коммерческого директора Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, сейчас сложно давать краткосрочные прогнозы, но полеты в шесть пунктов назначения — Франкфурт, Хельсинки, Ригу, Копенгаген, Варшаву и Лондон — сохранятся в любом случае.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Читайте также: