В Австралии срубили священный эвкалипт, которому поклонялись аборигены

В австралийском штате Виктория срубили эвкалипт, который считался священным деревом у аборигенов. Его называли “деревом направлений”, а женщины племени джаб вуррунг столетиями рожали у его корней, пишет BBC.

На месте вырубки планируют проложить новое шоссе. Протесты против уничтожения священного дерева длятся с 2018 года. По словам активистов, дереву было не менее 350 лет. Чиновники же заявляют, что его возраст неправильно посчитан и растению было не более 100 лет. Также власти говорят, что именно это растение не входило в особый список деревьев, которые находятся под охраной.

Известные выходцы из племени джаб вуррунг, политики и общественные деятели, заявили, что этот поступок уничтожил важную часть идентичности их племени.

На месте построят шоссе между Мельбурном и Аделаидой, которое, по их мнению, снизит количество ДПП. На месте вырубки проходят демонстрации.