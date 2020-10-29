В Австралии срубили священный эвкалипт, которому поклонялись аборигены
Власти посчитали, что это дерево недостаточно древнее.
Власти посчитали, что это дерево недостаточно древнее.
В австралийском штате Виктория срубили эвкалипт, который считался священным деревом у аборигенов. Его называли “деревом направлений”, а женщины племени джаб вуррунг столетиями рожали у его корней, пишет BBC.
На месте вырубки планируют проложить новое шоссе. Протесты против уничтожения священного дерева длятся с 2018 года. По словам активистов, дереву было не менее 350 лет. Чиновники же заявляют, что его возраст неправильно посчитан и растению было не более 100 лет. Также власти говорят, что именно это растение не входило в особый список деревьев, которые находятся под охраной.
Известные выходцы из племени джаб вуррунг, политики и общественные деятели, заявили, что этот поступок уничтожил важную часть идентичности их племени.
На месте построят шоссе между Мельбурном и Аделаидой, которое, по их мнению, снизит количество ДПП. На месте вырубки проходят демонстрации.
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