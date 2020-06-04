В Австрии дом, в котором родился Гитлер, перестроят в полицейский участок

Подобный план реконструкции победил в ходе тендера, организованного МВД Австрии, опередив остальных 11 конкурентов.

Ожидается, что перестройка завершится к концу 2022 года и обойдется в примерно 5 млн евро.

Речь идет о здании в городе Браунау-ам-Инн в федеральной земле Верхняя Австрия, где первые три года своей жизни провел Адольф Гитлер.

Агентство отмечает, что реновация последует спустя несколько лет разбирательств, связанных с частной принадлежностью дома. Местные власти также надеются, что подобная перестройка позволит снизить его привлекательность для собраний неонацистов.

В течение долгого времени шла юридическая борьба с владелицей дома, которая неоднократно отказывалась продавать здание государству. В 2017 году конституционный суд Австрии подтвердил правомерность экспроприации в пользу государства этого дома.