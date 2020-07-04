В Бельгии нашли огромный немецкий бункер времен Первой мировой

В бельгийской деревне Вейтсхате (Фландрия) во время замены канализационных труб рабочие обнаружили огромный бункер немецкой армии времен Первой мировой войны. На месте уже начали работать археологи, пишет Daily Mail.

Бункер с системой тоннелей находится на глубине 6 м. Это могло позволить находившимся в нем военнослужащим уцелеть. Однако ученые полагают, что деревянные потолки укрепления не выдержали артобстрела и рухнули, погребя заживо всех, кто находился под землей.

Entombed in Flanders Fields: World War One tunnel system that was buried by artillery fire ... https://t.co/kmYzDGwOHF via @MailOnline — Nicky Zwan (@nicky_zwan) July 2, 2020

Уже удалось обнаружить четыре входа в бункер, от каждого из которых внутрь ведет 21 деревянная ступень. Дальше раскопки проводить трудно, так как ходы завалены землей. Археологи считают, что у этого бункера есть еще четыре таких же входа. Само сооружение может составлять около 400 м в длину.

На месте историки нашли более 200 различных артефактов, в том числе прекрасно сохранившиеся носилки, детали узкоколейной железной дороги, деревянное колесо, армейские шлемы, штык, кусачки, стеклянные бутылки.