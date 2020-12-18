18.12.2020, 10:30

В Беловежскую пущу впервые за 140 лет вернулся медведь

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В Беловежскую пущу впервые за 140 лет вернулся медведь
Photo by Zdeněk Macháček on Unsplash

В Беловежскую пущу впервые с конца ХІХ века вернулся медведь. Последнего убили в 1879-м, а остальные не приживались, пишет портал 34travel.me.

“Одно из самых значительных событий XXI века для Беловежской пущи — возвращение медведя — осталось практически незамеченным из-за политических баталий этого года, — написал эколог Виктор Фенчук в своем Facebook. — Медведи периодически посещали пущу, но не оставались здесь. В том числе из-за преследований браконьеров”.

В течение 140 лет экологическое сообщество предпринимало попытки вернуть медведей в Беловежскую пущу. Тем не менее, идеи или не были реализованы, или не удавались.

Медведь, которого засняли на видео, скорее всего, живет в пуще год. Это самец возрастом около 3 лет.

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