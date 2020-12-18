В Беловежскую пущу впервые за 140 лет вернулся медведь

“Одно из самых значительных событий XXI века для Беловежской пущи — возвращение медведя — осталось практически незамеченным из-за политических баталий этого года, — написал эколог Виктор Фенчук в своем Facebook. — Медведи периодически посещали пущу, но не оставались здесь. В том числе из-за преследований браконьеров”.

В течение 140 лет экологическое сообщество предпринимало попытки вернуть медведей в Беловежскую пущу. Тем не менее, идеи или не были реализованы, или не удавались.

Медведь, которого засняли на видео, скорее всего, живет в пуще год. Это самец возрастом около 3 лет.