В Берлине появится памятник жертвам нацизма на востоке Европы и в СССР

Поэтому Ауст считает правильным, что бундестаг принял резолюцию, выражающую политическую волю отдать дань памяти всем жертвам этой войны, никого не забыть. “После памятников убитым евреям Европы, убитым синти и рома, репрессированным гомосексуалам и жертвам эвтаназии, — заявил историк, — теперь в Берлине будет и место, где можно будет получить информацию о судьбах миллионов подвергавшихся репрессиям и погибших в ходе немецкой войны на уничтожение в Европе, прежде всего, в Польше, странах Балтии, Советском Союзе, Югославии и Греции, отдать им дань памяти”.
Немецкий историк о жертвах нацистов в СССР
Историк назвал “примечательным” тот факт, что авторам документа удалось избежать установления какой бы то ни было “иерархии различных групп жертв”. Не факт, однако, что столь же позитивно к принятой бундестагом резолюции отнесутся в странах, особенно сильно пострадавших от фашистской оккупации и репрессий. “Нам следует настроиться на то, что в Польше будут звучать разочарованные голоса — со стороны польского правительства и правящей партии PIS”, — указал Ауст.
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