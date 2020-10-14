14.10.2020, 11:02

В Берлине появится памятник жертвам нацизма на востоке Европы и в СССР


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В Берлине появится памятник жертвам нацизма на востоке Европы и в СССР
Photo by Basile Bedelek on Unsplash

После многолетних дискуссий в Германии решили создать мемориальный центр в память о жертвах нацистской войны на уничтожение в странах Восточной Европы и СССР. DW — о подоплеке этого решения.

Почти четверть века назад — в 1997 году — германский бундестаг принял резолюцию, в которой, в частности, говорилось: “Вторая мировая война была наступательной войной на уничтожение, преступлением, совершенным по вине национал-социалистической Германии”. Тогда же было решено установить в Берлине памятники и мемориалы в память о жертвах нацизма.

Такие памятники в Берлине теперь есть. А скоро к ним добавиться еще один — в соответствии с решением бундестага увековечить память жертв войны и нацистской тирании в странах Восточной Европы и Советском Союзе.

В Берлине много памятников жертвам нацизма

В Берлине трудно не услышать эхо Второй мировой войны, развязанной фашистской Германией. О ней напоминают много разных памятников и мемориалов. Первые появились в городе уже через несколько месяцев после капитуляции рейха. Это, например, мемориал павшим советским воинам в Тиргартене и знаменитый Трептов-парк, возведенные советскими архитекторами и строителями.


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Есть в Берлине и памятники жертвам нацизма, созданные самими немцами. В самом центре, в двух шагах от Бранденбургских ворот, с 2005 года на территории в 19 тысяч квадратных метров существует эмоционально очень сильный мемориал жертвам Холокоста.

Три года спустя в центре Берлина был построен мемориал гомосексуалам — жертвам нацизма, в 2012-м — мемориал жертвам национал-социализма народов синти и рома, а еще через два года — мемориал жертвам эвтаназии в нацистской Германии. Нет, однако, в Берлине до сих пор ни одного немецкого памятника, посвященного жертвам нацистской войны на уничтожение в странах Восточной Европы и Советском Союзе.

Долгий путь к решению о новом мемориале

Немецкие историки, как и историки из стран, которые были оккупированы фашистской Германией в годы Второй мировой войны уже давно обращали внимание на этот пробел в немецкой культуре проработки истории.

И только в 2018 году, при формировании четвертого правительства канцлера Ангелы Меркель, ее консерваторы и социал-демократы записали в своем коалиционном соглашении намерение отдать долг памяти “группам жертв национал-социализма, которым до сих пор уделялось мало внимания” и укрепить в столице Германии “память о жертвах немецкой войны на уничтожение на востоке в диалоге с нашими восточноевропейскими соседями”.

Прошло, однако, еще более двух лет, прежде чем в германском бундестаге закончился мучительный поиск консенсуса по вопросу о том, каким именно должен стать новый мемориал, о жертвах каких оккупированных нацистами стран напоминать в первую очередь. Итогом этой внутрипарламентской дискуссии стала принятая 9 октября резолюция, предписывающая правительству еще до конца года представить план реализации этого проекта.

“Каждое поколение обязано заново прорабатывать собственное прошлое”
“Федеративной республике необходимо иметь место памяти, воспоминаний, информации и диалога о немецкой войне на уничтожение, немецкой оккупации и группах жертв, которым прежде придавалось мало внимания”, — говорится в резолюции.

В памяти о прошлом не может быть черты, подведенной под историей, говорил в ходе дебатов по проекту Томас Хакер из фракции либеральной СвДП: “Каждое поколение обязано заново прорабатывать собственное прошлое”.

За резолюцию проголосовали не только представившие ее проект правящие консерваторы и социал-демократы, но и оппозиционные либералы, “зеленые” и посткоммунисты из Левой партии. Против выступили только депутаты правопопулистской “Альтернативы для Германии” (АДГ), которые назвали намерения своих парламентских коллег “манией воспоминаний” и предложили воздвигнуть мемориал немецким жертвам Второй мировой войны.

Центр исторического просвещения

Согласно принятой резолюции, будущий мемориальный центр в Берлине должен стать “местом исторического просвещения”, в котором в “сравнительной европейской перспективе” следует разъяснять характер немецкой войны на уничтожение и информировать о том, “в какой мере и каким образом Вторая мировая война и по сей день остается очень важной отправной точкой в польской, белорусской или украинской культуре воспоминаний о прошлом”.

Создания такого мемориального документационного центра долгие годы добивался историк, профессор Боннского университета Мартин Ауст. Теперь он приветствует решение парламентариев: “То, чем занимался бундестаг, было вызвано необходимостью восполнить пробел в воспоминаниях. Если бы мы захотели восполнить этот пробел, “отрабатывая” памятными проектами одну за другой группы жертв, это привело бы к сильной конкуренции и необходимости принимать трудные решения”.

Поэтому Ауст считает правильным, что бундестаг принял резолюцию, выражающую политическую волю отдать дань памяти всем жертвам этой войны, никого не забыть. “После памятников убитым евреям Европы, убитым синти и рома, репрессированным гомосексуалам и жертвам эвтаназии, — заявил историк, — теперь в Берлине будет и место, где можно будет получить информацию о судьбах миллионов подвергавшихся репрессиям и погибших в ходе немецкой войны на уничтожение в Европе, прежде всего, в Польше, странах Балтии, Советском Союзе, Югославии и Греции, отдать им дань памяти”.

Немецкий историк о жертвах нацистов в СССР

Историк назвал “примечательным” тот факт, что авторам документа удалось избежать установления какой бы то ни было “иерархии различных групп жертв”. Не факт, однако, что столь же позитивно к принятой бундестагом резолюции отнесутся в странах, особенно сильно пострадавших от фашистской оккупации и репрессий. “Нам следует настроиться на то, что в Польше будут звучать разочарованные голоса — со стороны польского правительства и правящей партии PIS”, — указал Ауст.

Представители польского правительства уже давно требуют от Германии установить памятник именно польским жертвам Второй мировой войны и нацистской оккупации. Среди немецких депутатов также есть много сторонников этой идеи. В конце октября тема памятника польским жертвам будет вынесена на обсуждение бундестага.

Мартин Ауст, однако, считает, что “не стоит ограничиваться лишь польскими жертвами”. Война Германии в Восточной Европе началась в 1939 году в Польше и обострилась с 1941 года в странах Балтии и в СССР, что сказалось и на преступлениях в Польше, напоминал историк в интервью DW еще год назад.

“В немецкой памяти, — убежден он, — должны остаться и советские жертвы немецкой войны на истребление — будь то жертвы блокады Ленинграда, количество которых исчисляется почти миллионом человек, будь то мирные жители примерно 7000 белорусских сел, которых солдаты вермахта и СС убили в ходе так называемой борьбы против партизан, будь то многочисленные жители Украины, депортированные в “третий рейх” на принудительные работы, будь то около трех миллионов пленных красноармейцев, специально доведенных вермахтом до смерти от холода и голода”.

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