В Берлине появится памятник жертвам нацизма на востоке Европы и в СССР

Почти четверть века назад — в 1997 году — германский бундестаг принял резолюцию, в которой, в частности, говорилось: “Вторая мировая война была наступательной войной на уничтожение, преступлением, совершенным по вине национал-социалистической Германии”. Тогда же было решено установить в Берлине памятники и мемориалы в память о жертвах нацизма.

Такие памятники в Берлине теперь есть. А скоро к ним добавиться еще один — в соответствии с решением бундестага увековечить память жертв войны и нацистской тирании в странах Восточной Европы и Советском Союзе.

В Берлине много памятников жертвам нацизма

В Берлине трудно не услышать эхо Второй мировой войны, развязанной фашистской Германией. О ней напоминают много разных памятников и мемориалов. Первые появились в городе уже через несколько месяцев после капитуляции рейха. Это, например, мемориал павшим советским воинам в Тиргартене и знаменитый Трептов-парк, возведенные советскими архитекторами и строителями.





