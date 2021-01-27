В Берлине приземлился израильский самолет с надписью #WeRemember

Сегодня в мире отмечается День памяти жертв холокоста. Дата 27 января была выбрана неслучайно — в этот день советские войска освободили концентрационный лагерь Освенцим, где было убито свыше 1.5 млн человек. По оценкам историков, всего во времена “третьего рейха” в Европе было убито около шести миллионов евреев.
Самолет израильской авиакомпании El Al с таким хештегом на борту приземлился в Германии в аэропорту Берлин-Бранденбург (BER) накануне Международного дня памяти жертв Холокоста, отмечаемого 27 января, в годовщину освобождения нацистского лагеря смерти Освенцим, который находился на территории Польши.
Надпись разместили на самолете в рамках глобальной кампании борьбы с антисемитизмом. Она инициирована Всемирным еврейским конгрессом и проходит под девизом: “Учитесь у прошлого. Защитите будущее” (“Learn From The Past. Protect The Future”). За штурвалом лайнера находился пилот El Al Офер Алони — внук евреев, убитых нацистами. “Я уверен, что мои бабушки и дедушки были бы горды тем, что их внук сегодня летит на израильском самолете с израильским флагом в Германию”, — заявил он перед отлетом.
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