В Берлине приземлился израильский самолет с надписью #WeRemember

Самолет израильской авиакомпании El Al с таким хештегом на борту приземлился в Германии в аэропорту Берлин-Бранденбург (BER) накануне Международного дня памяти жертв Холокоста, отмечаемого 27 января, в годовщину освобождения нацистского лагеря смерти Освенцим, который находился на территории Польши.

Надпись разместили на самолете в рамках глобальной кампании борьбы с антисемитизмом. Она инициирована Всемирным еврейским конгрессом и проходит под девизом: “Учитесь у прошлого. Защитите будущее” (“Learn From The Past. Protect The Future”). За штурвалом лайнера находился пилот El Al Офер Алони — внук евреев, убитых нацистами. “Я уверен, что мои бабушки и дедушки были бы горды тем, что их внук сегодня летит на израильском самолете с израильским флагом в Германию”, — заявил он перед отлетом.

Scanpix, Reuters