В берлинском аэропорту Тегель начали бесплатно тестировать на COVID-19
В берлинском аэропорту Тегель начали делать бесплатные тесты на наличие коронавируса пассажирам, прибывающим из стран с высоким уровнем распространения коронавирусной инфекции.
В берлинском аэропорту Тегель начали делать бесплатные тесты на наличие коронавируса пассажирам, прибывающим из стран с высоким уровнем распространения коронавирусной инфекции.
На данный момент для проведения исследований выделены два зала в терминале А, однако в ближайшее время запланировано открытие специального отдельного помещения для тестирований в терминале D.
“Эти комнаты, конечно, небольшие. Вот почему большой терминал D в аэропорте Тегель готовится к открытию более крупного помещения”, — отметила пресс-секретарь компании Flughafen Berlin Brandenburg (FBB), эксплуатирующей берлинские аэропорты Тегель и Шенефельд, Сабине Декверт.
Немецкая газета Tagesspiegel сообщает, что начало тестирования для пассажиров во втором аэропорте столицы ФРГ, Шенефельде, было перенесено с четверга на пятницу.
Пока тестирование остается добровольным, однако в скором времени оно должно приобрести обязательный характер.
Чтобы пройти тест на наличие коронавирусной инфекции, пассажиру необходимо заранее зарегистрироваться в специальном приложении. При положительном результате служба здравоохранения будет автоматически проинформирована о состоянии прибывшего на территорию ФРГ. Если же пассажир получает отрицательный результат теста на наличие COVID-19, ему не нужно будет оставаться на карантине в течение 14 дней.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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