В Бразилии на знаменитом курорте зарезали литовского туриста, а его жену изнасиловали

Гражданин Бразилии, подозреваемый в убийстве, был задержан на месте преступления, подтвердила в пятницу представитель Министерства иностранных дел (МИД) Литвы по связям с общественностью Раса Якилайтене. Службы не комментировали возможных мотивов нападения и не представили никаких деталей.

Как сообщила BNS представитель МИД, генеральный консул Литвы в Сан-Паулу получил официальное подтверждение полиции Рио де Жанейро о том, что в городе Парати (штат Рио-де-Жанейро) был убит гражданин Литвы.

Преступление расследует местная полиция.

Как сообщило бразильское агентство новостей Globo, литовец и его жена арендовали дом рядом с удаленным пляжем Прая до Соно, до которого можно добраться только на небольшой яхте или через лесную тропу.

Прайя до Соно находится в 26 км от Парати — красивого городка с выложенными булыжниками улицами и зданиями колониальных времен. Этот городок, находящийся на расстоянии двух часов пути от Рио-де-Жанейро, пользуется популярностью среди туристов.