В Бразилии от стрелы аборигена погиб исследователь диких племен Амазонии

Ведущий специалист по коренным народам Бразилии Риели Францискато погиб 9 сентября. В сопровождении полицейских он попытался приблизиться к представителям неизвестного ему ранее племени, которое проживает в отдаленном районе муниципалитета Серингейрас. В ответ на это аборигены начали стрелять в чужаков из луков. Полицейские успели спрятаться за машинами, но одна из стрел попала Францискато в область сердца, пишет Science Alert.

Францискато доставили в ближайшую больницу, но спасти его не удалось.

Rieli Franciscato, an expert on the Amazon’s isolated tribes, had been frantically trying to keep a group that had ventured out of the forest safe from the coronavirus. Colleagues believe he was mistakenly perceived as a threat. https://t.co/agWgVvB14t — The New York Times (@nytimes) September 16, 2020

“Последний раз эта группа появлялась здесь в июне. Она очень небольшая и мирная. На этот раз было всего пятеро вооруженных человек. Это означает, что должно было что-то случиться, что заставило их так действовать. Такие группы нередко подвергаются нападкам, когда незаконные шахтеры или браконьеры вторгаются на их территорию”, — рассказал фотожурналист Габриэль Учида.