В Бразилии от стрелы аборигена погиб исследователь диких племен Амазонии
На Земле еще остались такие племена, которые никогда не контактировали с внешним миром.
На Земле еще остались такие племена, которые никогда не контактировали с внешним миром.
Ведущий специалист по коренным народам Бразилии Риели Францискато погиб 9 сентября. В сопровождении полицейских он попытался приблизиться к представителям неизвестного ему ранее племени, которое проживает в отдаленном районе муниципалитета Серингейрас. В ответ на это аборигены начали стрелять в чужаков из луков. Полицейские успели спрятаться за машинами, но одна из стрел попала Францискато в область сердца, пишет Science Alert.
Францискато доставили в ближайшую больницу, но спасти его не удалось.
“Последний раз эта группа появлялась здесь в июне. Она очень небольшая и мирная. На этот раз было всего пятеро вооруженных человек. Это означает, что должно было что-то случиться, что заставило их так действовать. Такие группы нередко подвергаются нападкам, когда незаконные шахтеры или браконьеры вторгаются на их территорию”, — рассказал фотожурналист Габриэль Учида.
По данным правозащитной организации Survival International, в бразильской Амазонии проживают по крайней мере 100 изолированных племен — это больше, чем где-либо в мире.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Экс-супруги Ефремова не смолчали о его приговоре
Зачем Валентина Петренко делает эту ужасную прическу
55-летняя женщина умерла во время любовных утех
Малыша на свадьбе убило каменным столом