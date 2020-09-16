16.09.2020, 10:02

В Бразилии от стрелы аборигена погиб исследователь диких племен Амазонии


EST
В Бразилии от стрелы аборигена погиб исследователь диких племен Амазонии
Scanpix, AFP, CARL DE SOUZA

На Земле еще остались такие племена, которые никогда не контактировали с внешним миром.

Ведущий специалист по коренным народам Бразилии Риели Францискато погиб 9 сентября. В сопровождении полицейских он попытался приблизиться к представителям неизвестного ему ранее племени, которое проживает в отдаленном районе муниципалитета Серингейрас. В ответ на это аборигены начали стрелять в чужаков из луков. Полицейские успели спрятаться за машинами, но одна из стрел попала Францискато в область сердца, пишет Science Alert.

Францискато доставили в ближайшую больницу, но спасти его не удалось.

“Последний раз эта группа появлялась здесь в июне. Она очень небольшая и мирная. На этот раз было всего пятеро вооруженных человек. Это означает, что должно было что-то случиться, что заставило их так действовать. Такие группы нередко подвергаются нападкам, когда незаконные шахтеры или браконьеры вторгаются на их территорию”, — рассказал фотожурналист Габриэль Учида.

По данным правозащитной организации Survival International, в бразильской Амазонии проживают по крайней мере 100 изолированных племен — это больше, чем где-либо в мире.

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