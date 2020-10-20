В Чехии открылся первый в мире отель для зараженных коронавирусом

Четырехзвездочный отель сети Chech Inn Hotels расположился в центре чешской столицы — Праги. Для защиты сотрудников он работает с постояльцами бесконтактно: люди могут бронировать номера по телефону или интернету, на ресепшн администраторов заменяют мониторы, а ключи от комнат находятся прямо в дверях.

Отель для больных COVID-19 состоит из 55 номеров, в которых могут останавливаться только постояльцы с подтвержденным диагнозом. По данным Novinky.cz, сейчас там в основном живут сотрудники чешских компаний, которых туда отправило руководство.

“Кроме того, мы размещаем пары, которые не хотят заражать других членов семьи”, — отметила менеджер отеля Катарина Кночикова (Katarina Knociková), добавив, что гостям предоставляются услуги доставки еды и лекарств в номера.

Минимальная стоимость суточного проживания в гостинице в октябре составляет тысячу крон (около 37 евро).