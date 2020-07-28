В Чехии задержали авиапассажиров за нацистские песни
Трем пассажирам рейса из Дюссельдорфа грозит до трех лет тюрьмы.
Трем пассажирам рейса из Дюссельдорфа грозит до трех лет тюрьмы.
Три пассажира авиарейса, следовавшего по маршруту Дюссельдорф-Прага, были задержаны полицией сразу после приземления самолета. Им было предъявлено обвинение в том, что во время полета они распевали нацистские песни, кричали и оскорбляли других пассажиров, сообщил представитель пражской полиции Ян Данек в понедельник, 28 июля. В общении с полицией трое мужчин в возрасте от 37 до 38 лет признались, что совершали действия, о которых сообщили свидетели на борту.
В Чехии сторонникам политических движений, направленных на подавление прав и свобод человека, грозит до трех лет лишения свободы.
В сентябре 1938 года гитлеровская Германия аннексировала Судетскую область Чехословакии, а в марте 1939 года нацисты оккупировали всю страну.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Детей нашли рядом с умершими родителями в Москве
Самых редких в мире горилл заметили на юге Нигерии
Россиянам объяснили, как защититься от «черных риелторов»
"Пассажиры" в автомобиле Ефремова: наконец-то все прояснилось