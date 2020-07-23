В Черногории объявили эпидемию и ввели карантинные ограничения
Из-за роста количества случаев COVID-19 в Черногории снова объявили эпидемию и ввели ограничения. Тем не менее, туристов в стране продолжают принимать.
Из-за роста количества случаев COVID-19 в Черногории снова объявили эпидемию и ввели ограничения. Тем не менее, туристов в стране продолжают принимать.
По новым правилам, все приезжие и жители страны (в том числе, дети старше 7 лет) обязаны носить маски на улице и в помещениях. Снимать их можно только на пляжах и в национальных парках, при условии соблюдения социальной дистанции.
Запрещено собираться группами больше 40 человек на открытом воздухе и больше 20 – в помещениях. Кроме того, временно нельзя организовывать свадьбы, дни рождения и другие частные мероприятия. Ночные клубы, бары и дискотеки тоже будут ограничены.
Еще в мае власти Черногории объявили, что в стране больше нет активных случаев заражения коронавирусом. С 1 июня здесь начали принимать туристов из 130 стран, сообщает портал 34travel.me.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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