В Черногории объявили эпидемию и ввели карантинные ограничения

По новым правилам, все приезжие и жители страны (в том числе, дети старше 7 лет) обязаны носить маски на улице и в помещениях. Снимать их можно только на пляжах и в национальных парках, при условии соблюдения социальной дистанции.

Запрещено собираться группами больше 40 человек на открытом воздухе и больше 20 – в помещениях. Кроме того, временно нельзя организовывать свадьбы, дни рождения и другие частные мероприятия. Ночные клубы, бары и дискотеки тоже будут ограничены.

Еще в мае власти Черногории объявили, что в стране больше нет активных случаев заражения коронавирусом. С 1 июня здесь начали принимать туристов из 130 стран, сообщает портал 34travel.me.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!