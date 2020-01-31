В Дубае туристка сняла интимное видео и вымогала почти 500 000 евро у местного араба

“Предпринимательница” договорилась встретиться с мужчиной на “нейтральной территории” — в Бахрейне — с целью заняться сексом. Сам процесс туристка заранее запечатлела на скрытую камеру.
Далее туристка из Марокко стала отправлять угрожающие письма, шантажируя араба, что интимное видео будет размещено в интернете. Требования ее составляли 1.95 млн дирхамов (около 481 000 евро).
Однако в итоге вместо выдачи денег мужчина обратился в полицию. Та, в итоге задержала шантажистку и обвинила женщину в шантаже жертвы и преследовании по телефону. Туристка обвинение отвергала, однако судьи признали ее виновной.
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