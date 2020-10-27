В Египте акула напала на туристов: один остался без руки

Трагическое происшествие с туристами произошло в Египте: в районе знаменитого морского заповедника Рас-Мохаммед, что у самой южной оконечности Синайского полуострова, акулой были атакованы два туриста, занимавшиеся снорклингом, т.е. плававшие с маской и трубкой. Один из них, двенадцатилетний подросток, лишился руки.
Данное ЧП подтвердили представители в Министерстве окружающей среды Египта. “Министерство окружающей среды получило отчет о том, что 3 человека подверглись нападению акулы в Рас-Мухаммаде на Южном Синае, что привело к их травмам. Пострадавшие госпитализированы для оказания необходимой помощи”. Также в заявлении говорится, что принимаются необходимые меры для определения причин ЧП, сообщает Tourprom.
Инцидент произошел во время дайвинг-тура в заповедник Рас-Мохаммед, где экскурсионным лодкам в целом запрещено останавливаться. “С 1 ноября 2019 года подобные услуги запрещены на курортах Синая в целях сохранения подводной экосистемы. Сначала туристы, прибывшие в Египет из Украины, обратились к гиду в отеле за приобретением такой экскурсии. Но он отказался и предупредил, что египетское правительство запретило дайвинг с лодок в этом месте. После этого туристы решили приобрести такую услугу у третьих лиц за пределами отеля, в котором они остановились”, — говорится в сообщении туроператора.
В итоге туристы — мать и ее 12-летний сын получили травмы при нападении акулы, также был ранен инструктор, проводивший экскурсию. Согласно имеющейся информации, ребенок потерял часть руки ниже локтя. “12-летний мальчик все еще находится в реанимации после операции, завтра ему предстоит еще одна. Его искалеченную руку спасти не удалось”, — сообщает туроператор. При этом египетское правительство взяло на себя расходы на лечение, и пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
В Египте еще раз призвали всех туристов заранее изучить правила безопасности, применяемые в стране пребывания, и совершать экстремальные туры исключительно у лицензированных туроператоров или их официальных местных партнеров. Также Министерство окружающей среды на 48 часов приостановило все погружения в районе морского заповедника Рас-Мохаммед, чтобы убедиться, что “это не серия нападений”. Закрыты и несколько пляжей, хотя объясняют это штормовым предупреждением.
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