В Египте акула напала на туристов: один остался без руки

Данное ЧП подтвердили представители в Министерстве окружающей среды Египта. “Министерство окружающей среды получило отчет о том, что 3 человека подверглись нападению акулы в Рас-Мухаммаде на Южном Синае, что привело к их травмам. Пострадавшие госпитализированы для оказания необходимой помощи”. Также в заявлении говорится, что принимаются необходимые меры для определения причин ЧП, сообщает Tourprom.

Инцидент произошел во время дайвинг-тура в заповедник Рас-Мохаммед, где экскурсионным лодкам в целом запрещено останавливаться. “С 1 ноября 2019 года подобные услуги запрещены на курортах Синая в целях сохранения подводной экосистемы. Сначала туристы, прибывшие в Египет из Украины, обратились к гиду в отеле за приобретением такой экскурсии. Но он отказался и предупредил, что египетское правительство запретило дайвинг с лодок в этом месте. После этого туристы решили приобрести такую услугу у третьих лиц за пределами отеля, в котором они остановились”, — говорится в сообщении туроператора.