В ЕС считают, что дискуссия о паспортах вакцинации пока преждевременна

“Предложение греческого премьер-министра не призывает сделать эти сертификаты обязательными для путешествий. Это очень ясно сказано. Возможно, существует неверная интерпретация намерений Греции. Я полагаю, что ее намерение в том, чтобы избежать блокирования по административным причинам”, — сказал в среду в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.

Ему был задан вопрос, есть ли консенсус стран ЕС по сертификату о вакцинации для медицинских целей, если нет согласия по предложению Греции о таких “паспортах”.

На днях греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис направил руководству ЕС письмо с идеей введения своего рода паспортов, свидетельствующих о вакцинации граждан против коронавирусной инфекции COVID-19. При этом глава правительства Греции, пытающийся перезапустить важный для экономики его страны туристический сектор, сильно пострадавший от пандемии коронавируса, не призывал придать вакцинации значение обязательного условия для путешествий. Тем не менее, он надеялся, что сертификат о вакцинации как гарантия поездки без препятствий могла бы мотивировать людей вакцинироваться.