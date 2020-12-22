В Эстонии изобрели инновационное приложение, которое поможет спасти гостиничный сектор и снизить риски заражения COVID-19 в мире

Казалось бы, удивить регистрацией Self Check-In в отелях сейчас сложно, но молодому стартапу это удалось — уникальность этого решения для отелей заключается в том, что отелю необходимо всего лишь скачать приложение на планшет и начать его использовать, а у похожих других Self check-in решениях требуется установка дорогого и громоздкого оборудования, а также его постоянного обслуживания.

Стартап, со своим приложением “ECiD app” недавно участвовал в Европейском конкурсе cтартапов и вошел в 20-ку лучших именно с этим решением для отелей. Уже идут переговоры с несколькими сетями отелей об установке планшетов.

9 ноября комиссия Рийгикогу по экономике одобрила поправки к законопроекту, регулирующему туризм. Отныне, гостиничные учреждения смогут регистрировать гостей электронно, а необходимость в бумажных регистрационных банках попросту отпадает. Самым удобным и простым способом осуществлять электронную регистрацию новых постояльцев станет приложение “ECiD“.