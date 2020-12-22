22.12.2020, 09:00

В Эстонии изобрели инновационное приложение, которое поможет спасти гостиничный сектор и снизить риски заражения COVID-19 в мире


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В Эстонии изобрели инновационное приложение, которое поможет спасти гостиничный сектор и снизить риски заражения COVID-19 в мире
Scanpix, ARMANDO BABANI

Приложение, разработанное молодым эстонским стартапом, позволяет за считанные секунды быстро и безопасно регистрировать клиентов в отелях, используя приложение.

Казалось бы, удивить регистрацией Self Check-In в отелях сейчас сложно, но молодому стартапу это удалось — уникальность этого решения для отелей заключается в том, что отелю необходимо всего лишь скачать приложение на планшет и начать его использовать, а у похожих других Self check-in решениях требуется установка дорогого и громоздкого оборудования, а также его постоянного обслуживания.

Стартап, со своим приложением “ECiD app” недавно участвовал в Европейском конкурсе cтартапов и вошел в 20-ку лучших именно с этим решением для отелей. Уже идут переговоры с несколькими сетями отелей об установке планшетов.

9 ноября комиссия Рийгикогу по экономике одобрила поправки к законопроекту, регулирующему туризм. Отныне, гостиничные учреждения смогут регистрировать гостей электронно, а необходимость в бумажных регистрационных банках попросту отпадает. Самым удобным и простым способом осуществлять электронную регистрацию новых постояльцев станет приложение “ECiD“.

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“Это как наша Smart-ID, только для всего мира, со многими дополнительными функциями и не только для онлайн использования”, — говорит один из основателей стартапа Дмитрий Лобач. Пользователь, скачав приложение, создает на своем смартфоне удобный международный дигитальный паспорт на основе реального документа. Отличие от похожих приложений в том, что персональные данные пользователя хранятся только на его смартфоне, и нет никаких общих баз для хранения или сбора этих данных. Такой цифровой документ позволит пользователям регистрироваться и авторизироваться на онлайн-ресурсах, а также использовать это приложение для Self check-in в отелях, да и в любых сферах жизни, где необходимо подтверждение личности с помощью документа: больницы, банки, муниципальные и государственные учреждения, аэропорты и пр.

Основанный в 2018 году ИТ-специалистами эстонский стартап ECidentity OÜ в короткие сроки успел разработать решение для быстрой и удобной дистанционной регистрации и верификации людей в различных отраслях как онлайн, так и оффлайн индустрии. Основным направлением компании стала разработка единого международного дигитального паспорта, отвечающего самым высоким стандартам цифровой безопасности и обеспечивающего безопасное хранение и передачу личных данных пользователей с помощью приложения на их смартфоне. Изначально, целью проекта являлась разгрузка государственного и частного секторов в странах, где нет своего Smart-ID решения, что позволило бы в кратчайшие сроки и без больших затрат дигитализировать всю страну и упростить жизнь как государства, так и его жителей. Но с приходом пандемии планы расширились. В наше время, когда компании вынуждены ограничивать контакты как клиентов, так и сотрудников учреждений, чтобы обеспечить их безопасность, идеальным решением стало простое приложение “ECiD”, включающее в себя дистанционную верификацию и обслуживание без участия самого человека.

“Основные тесты нового цифрового паспорта пришлись на первую волну коронавируса, когда возросла актуальность бесконтактного обслуживания клиентов и все задумались о новых и безопасных решениях для бизнеса ”, — сказал Дмитрий и добавил, что приложение способно работать с официальным документом любой страны, что вновь продемонстрирует миру лидирующую позицию Эстонии сфере ИТ-инноваций.

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