В Эстонии появится первый в странах Балтии отель Novotel Living

Отель Novotel Living, первый в странах Балтии основанный на концепции апарт-отеля, будет построен в районе между центром Таллинна, портом и Старым городом по адресу Поорди, 5. В отличающемся новым решением отеле будут 124 номера, а также зона коворкинга, тренажерный зал и ресторан.

“Поскольку со временем пожелания гостей меняются, Novotel Living предлагает туристам гибкие условия для длительного проживания. Все больше и больше людей хотят оставаться в одном месте на более долгий срок, но в то же время желают, чтобы их сопровождали гостиничные удобства, гостеприимство, возможности общения и ощущение местной жизни. Решение в виде апарт-отелей быстро распространилось по всему миру и стало популярным вариантом размещения. В настоящее время новую концепцию мы используем, например, в Бельгии и Румынии, а, благодаря партнерству с Estmak Capital, вскоре выйдем и на рынок Эстонии. Мы предлагаем туристам то, чего они ждали, и я уверена в том, что наше решение будет принято хорошо”, — сказала руководитель по развитию концерна Accor в Восточной Европе Катажина Славиньска.