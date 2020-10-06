В Эстонии в августе по-прежнему преобладал местный туризм

По словам аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, в последний месяц лета в предприятиях по размещению вновь преобладали местные туристы. “Две трети клиентов предприятий по размещению были местными туристами и треть — зарубежные туристы. Годом ранее соотношение числа местных и зарубежных туристов было противоположным”, — отметила Лаурмаа.
В предприятиях по размещению останавливалось 219 000 местных туристов, которые провели в них 377 000 ночей. По сравнению с августом прошлого года, местных туристов было на 8% больше, а число их ночевок увеличилось на 9%. Преобладающая часть (74%) местных туристов отметила целью поездки отдых, а 13% совершали рабочую поездку. Больше всего, или 18% местных туристов останавливались в Пярнуском уезде, 16% — в Харьюском, 12% — в Ида-Вируском, 9% — в Саареском и 8% — в Тартуском уездах.
2 варианта развития событий с COVID-19 для каждого человека
Загадочная смерть генерала Лебедя: спустя годы всплыло такое
Стало известно о неожиданном предвестнике опухоли мозга
Больше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много лет