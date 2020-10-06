В Эстонии в августе по-прежнему преобладал местный туризм

В предприятиях по размещению останавливалось 112 000 зарубежных туристов, что на 61% меньше, чем в августе прошлого года. Из них большинство, или 41 000 гостей прибыли из Финляндии, 29 000 — из Латвии и 12 000 — из Литвы. Если финских туристов было вполовину меньше, чем годом ранее, то туристов из Латвии — на треть больше и из Литвы — на пятую часть больше. Основная часть (78%) зарубежных туристов приезжала в Эстонию на отдых, 17% совершали рабочую поездку, а остальные приезжали по другим причинам. Всего гости провели в Эстонии 214 000 ночей, что на 60% меньше, чем в этом же месяце прошлого года. Наибольшая часть зарубежных туристов (56%) предпочитала останавливаться на ночлег в Харьюском уезде, 17% — в Пярнуском, 9% — в Тартуском и 7%– в Саареском уездах.

В распоряжении гостей в августе имелось 1256 предприятий по размещению, в которых стоимость проживания составляла в среднем 31 евро в сутки. По сравнению с тем же месяцем прошлого года стоимость ночлега была на 8 евро дешевле. В Пярнуском уезде она составила в среднем 36 евро в сутки, в Тартуском уезде — 35 евро, в Харьюском и Саареском уездах — по 33 евро и в Ида- Вируском уезде — 31 евро в сутки.