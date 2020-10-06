06.10.2020, 09:30

В Эстонии в августе по-прежнему преобладал местный туризм


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В Эстонии в августе по-прежнему преобладал местный туризм
Statistikaamet

По данным Департамента статистики, в предприятиях по размещению Эстонии в августе останавливалось 331 000 местных туристов, которые провели в них 591 000 ночей. По сравнению с прошлым годом численность гостей уменьшилась на треть.

По словам аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, в последний месяц лета в предприятиях по размещению вновь преобладали местные туристы. “Две трети клиентов предприятий по размещению были местными туристами и треть — зарубежные туристы. Годом ранее соотношение числа местных и зарубежных туристов было противоположным”, — отметила Лаурмаа.

В предприятиях по размещению останавливалось 219 000 местных туристов, которые провели в них 377 000 ночей. По сравнению с августом прошлого года, местных туристов было на 8% больше, а число их ночевок увеличилось на 9%. Преобладающая часть (74%) местных туристов отметила целью поездки отдых, а 13% совершали рабочую поездку. Больше всего, или 18% местных туристов останавливались в Пярнуском уезде, 16% — в Харьюском, 12% — в Ида-Вируском, 9% — в Саареском и 8% — в Тартуском уездах.

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В предприятиях по размещению останавливалось 112 000 зарубежных туристов, что на 61% меньше, чем в августе прошлого года. Из них большинство, или 41 000 гостей прибыли из Финляндии, 29 000 — из Латвии и 12 000 — из Литвы. Если финских туристов было вполовину меньше, чем годом ранее, то туристов из Латвии — на треть больше и из Литвы — на пятую часть больше. Основная часть (78%) зарубежных туристов приезжала в Эстонию на отдых, 17% совершали рабочую поездку, а остальные приезжали по другим причинам. Всего гости провели в Эстонии 214 000 ночей, что на 60% меньше, чем в этом же месяце прошлого года. Наибольшая часть зарубежных туристов (56%) предпочитала останавливаться на ночлег в Харьюском уезде, 17% — в Пярнуском, 9% — в Тартуском и 7%– в Саареском уездах.

В распоряжении гостей в августе имелось 1256 предприятий по размещению, в которых стоимость проживания составляла в среднем 31 евро в сутки. По сравнению с тем же месяцем прошлого года стоимость ночлега была на 8 евро дешевле. В Пярнуском уезде она составила в среднем 36 евро в сутки, в Тартуском уезде — 35 евро, в Харьюском и Саареском уездах — по 33 евро и в Ида- Вируском уезде — 31 евро в сутки.

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