В Эстонии в августе по-прежнему преобладал местный туризм

По словам аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, в последний месяц лета в предприятиях по размещению вновь преобладали местные туристы. “Две трети клиентов предприятий по размещению были местными туристами и треть — зарубежные туристы. Годом ранее соотношение числа местных и зарубежных туристов было противоположным”, — отметила Лаурмаа.
В предприятиях по размещению останавливалось 219 000 местных туристов, которые провели в них 377 000 ночей. По сравнению с августом прошлого года, местных туристов было на 8% больше, а число их ночевок увеличилось на 9%. Преобладающая часть (74%) местных туристов отметила целью поездки отдых, а 13% совершали рабочую поездку. Больше всего, или 18% местных туристов останавливались в Пярнуском уезде, 16% — в Харьюском, 12% — в Ида-Вируском, 9% — в Саареском и 8% — в Тартуском уездах.
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