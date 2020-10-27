27.10.2020, 07:00

В Эстонии зафиксирован самый низкий уровень заболеваемости COVID-19 среди европейских стран

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В Эстонии зафиксирован самый низкий уровень заболеваемости COVID-19 среди европейских стран
Photo by Christian Lue on Unsplash

По сравнительным данным Департамента здравоохранения Финляндии, опубликованным газетой Helsingin Sanomat, самые низкие темпы распространения коронавируса в настоящее время отмечаются в Эстонии, Норвегии, Финляндии, Сербии и Косово, пишет rus.err.ee.

В этих пяти странах показатель кумулятивной заболеваемости остается в пределах от 41,1 (Эстония) до 59,9 (Косово).

Самые высокие показатели в Европе отмечаются в Ватикане, Андорре, Бельгии и Чехии. Они составляют от 1316 до 1818 среднесуточных случаев заражения на 100 000 населения на протяжении последних двух недель.

Из соседних с Эстонией стран кумулятивная заболеваемость в Финляндии составляет 51,4, в Латвии — 106,5, в Швеции — 120,2, в России — 145,2 и в Литве — 149,2.

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  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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