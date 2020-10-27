В Эстонии зафиксирован самый низкий уровень заболеваемости COVID-19 среди европейских стран

В этих пяти странах показатель кумулятивной заболеваемости остается в пределах от 41,1 (Эстония) до 59,9 (Косово).

Самые высокие показатели в Европе отмечаются в Ватикане, Андорре, Бельгии и Чехии. Они составляют от 1316 до 1818 среднесуточных случаев заражения на 100 000 населения на протяжении последних двух недель.

Из соседних с Эстонией стран кумулятивная заболеваемость в Финляндии составляет 51,4, в Латвии — 106,5, в Швеции — 120,2, в России — 145,2 и в Литве — 149,2.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!